Медведев отреагировал на заявление Эстонии о превентивном ударе по России

Таллин совсем попутал берега

Замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев резко отреагировал на недавние заявления эстонской стороны о готовности нанести превентивный удар по нашей стране. Высокопоставленный представитель таллинской администрации хвастливо заметил, что Вооруженные силы соседнего государства готовы разбомбить нашу страну. В Москве выскочке жестко ответили.



Комментируя ситуацию, бывший российский лидер отметил, что "чем смешнее государство, тем выше гонор у отдельных его руководителей", тем самым красноречиво выразив свое мнение о несоразмерности заявлений представителей Эстонии с реальными возможностями этой страны.

Ранее глава Генштаба Сил обороны этого европейского государства Вахур Карус заявил о решимости страны нанести превентивный удар по Российской Федерации в случае, если будут замечены признаки подготовки так называемого "нападения" на блок НАТО. По его словам, Эстония внимательно следит за развитием событий и готова реагировать на любую потенциальную "угрозу" со стороны нашей страны.

В ответ на дерзкий выпад Медведев отметил, что в руководстве европейских держав есть ряд отдельных "сумасшедших" верховодов, которые считают допустимыми подобного рода высказывания. Очевидно, что сравнивать боевые возможности России и Эстонии смешно.