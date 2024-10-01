Глава командования ПВО США обвинил российский Су-35 в опасных маневрах

Русский летчик-ас на истребителе заставил военных США верещать от ужаса – видео
Су-35. Авторство: Rulexip. Собственная работа/wikimedia.org
Обиженный американский начальник накатал жалобу

Начальник Североамериканского командования ПВО Грегори Гийо начал жаловаться в социальных сетях на маневры российского истребителя Су-35. Американский вояка уверяет, что инцидент произошел в районе Аляски, он заявил, что действия нашего летчика якобы представляли угрозу для окружающих и могли закончиться катастрофой. 

По его словам, ситуация, произошедшая 23 сентября текущего года, вызвала обеспокоенность в Пентагоне. В тот день самолеты американцев совершили перехват российского военного самолета. Генерал утверждает, что его пилоты вели себя хорошо и соблюдали все нормы безопасности, тогда как один из российских Су-35 якобы приблизился к американскому самолету на опасное расстояние, что заставило экипаж орать от страха, а после вызвало претензии со стороны командования.

Где именно произошел инцидент, точно неизвестно. Однако кадры, появившиеся в Сети, демонстрируют, как российский истребитель проносится рядом с американским самолетом. На этом видео видно, что маневр действительно был выполнен на высокой скорости и с минимальной дистанцией – крылатой машиной явно управлял летчик-ас. Все это вызвало возмущение американской стороны.

Российские пользователи социальных сетей отреагировали на претензии американских военных с иронией. Многие назвали жалобы генерала "преувеличенными" и даже высмеяли его, назвав американцев "плаксами". 

К слову, ранее Россия и Китай послали угрожающий сигнал США.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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