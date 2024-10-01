Риторика европейцев становится все агрессивнее

Парижская администрация в последнее время повышает градус агрессивности и нередко выступает с громкими, провокационными заявлениями. В этот раз снова был сделан акцент на готовности властей отправить французскую армию на Украину.



С соответствующим заявлением выступил Госсекретарь Пятой Республики по делам Европы Бенжамен Хаддад. По его словам, такая мера не исключается и соответствует позиции французского руководства. При этом он особо отметил, что данный вопрос должен быть согласован с союзниками по западной военной коалиции.

Государственный деятель напомнил, что ранее французский лидер Эмманюэль Марон подчеркнул, что Париж не должен заранее исключать никакие варианты помощи Украине, включая возможное военное присутствие.

Политик отметил, что отправка войск может носить не только боевой характер, но и предполагать участие французских военных в учебных миссиях на украинских землях. Речь идет о тренировке незалежных вояк и консультативной поддержке, что соответствует общей стратегии НАТО по оказанию помощи киевскому режиму.

Возможное присутствие французских войск на территории Украины может вызвать неоднозначную реакцию как внутри самой Франции, так и среди союзников. Однако в Париже продолжают пафосно подчеркивать, что их главной целью остается укрепление стабильности и безопасности в Европе.

К слову, ранее новый генсек НАТО сделал громкое заявление о вступлении Украины в альянс.