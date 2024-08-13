ВС РФ смогут нанести серию сокрушительных ударов

Издание Financial Times утверждает, что Черноморский флот обучили наносить удары по объектам в Европе с помощью ракет, способных нести ядерные боеголовки. Это могут использовать в потенциальном конфликте с НАТО, заявили журналисты, ссылаясь на секретные данные.

Карты целей разположены на западном побережье Франции и в Барроу-ин-Фернесс в Великобритании. Утверждается, что эти места выбрали еще до событий 2022 года.

По заявлению журналистов, Россия уже занималась отработкой использования тактического ядерного оружия на ранних стадиях конфликта с крупной мировой державой. По их предположениям, российские войска будут готовы нанести серию сокрушительных ударов по всей Западной Европе.

На Западе предполагают, что прямая конфронтация с Россией может случиться в последующие пять лет. На этом фоне Германия и Британия уже начали подготовку своего военного комплекса к потенциальным рискам.

При этом в последнее время обострились разговоры о возможном завершении конфликта между Россией и Украиной. В Киеве начали чаще говорить, что готовы к переговорам с Москвой как только будет готов план по урегулированию, составленный вместе с партнерами. Российская сторона указывает, что украинцы только говорят о мире, но не намерены делать для его заключения конкретные шаги.

При этом эксперты полагают, что Китай начал оказывать давление на Россию, желая подтолкнуть страну к началу мирного процесса.