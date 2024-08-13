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Владимир Зеленский на фоне боев в Курской области поручил Минобороны разработать план, который помог бы Киеву получить разрешение от западных союзников бить дальнобойным оружием по российской территории. В частности для этого они обратились к французам, но пока ответа не получили.
При этом Лондон успел вынести свой вердикт вскоре после того, как появилась новость о подготовке обращения Киева. Источник в британском правительстве указал, что они не дают ВСУ разрешения бить по России с помощью Storm Shadow.
"Никаких изменений не произошло", – заявил осведомитель.
До этого появлялись сведения, что украинцы активно используют в Курской области военную технику западного производства – в частности американские и немецкие бронемашины. По заявлению СМИ, подобные действия украинцев вызывают в Европе тревогу, поскольку являются пересечением красных линий, ранее обозначенных Россией.
В Германии также утверждают, что ВСУ задействовали в РФ немецкий танк Wiesent, который мог помочь в прорыве обороны. Пока до конца неизвестно, какие планы у украинских военных в регионе – одни источники заявляют, что Киев намерен использовать территории для торговли на мирных переговорах, другие говорят, что так украинцы хотели доказать США, что еще на что-то способны и получить поддержку в конфликте в будущем.
Незалежные активизировались в разных направлениях