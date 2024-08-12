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Украинские боевики продолжают терроризировать мирных граждан, сейчас незалежные вояки действуют на территории Курской области. За развитием событий наблюдают эксперты из разных стран. С заявлением выступил известный британский аналитик Александр Меркурис.
Специалист внимательно изучил кадры из зоны боев. Британец заметил на снимках военную технику Североатлантического альянса. Эксперт подчеркнул, что эта немаловажная деталь наглядно свидетельствует о том, что нападение ВСУ на российский регион осуществлялось при непосредственном согласовании с западными кураторами.
"Вы видите фотографии бронетехники из США и ФРГ, кстати, действующей на российской территории. Я не могу представить, что все это было бы сделано без их согласия и без их ведома", – обратил особое внимание аналитик.
Меркурис полностью убежден в том, что западные страны непосредственно причастны к происходящему под Курском. По его мнению, США понимают, что проиграли России на Украине, и нападение на российский субъект стало своего рода "отчаянным последним броском".
К слову, ранее стало известно о том, что украинская армия взяла под контроль десятки сел под Курском. Стало известно о фактическом захвате нескольких тысяч ни в чем не повинных российских граждан.
Американцы выделили больше снарядов и техники