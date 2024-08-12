Западная техника под Курском подтверждает причастность НАТО - аналитик Меркурис

Важную деталь на кадрах из-под Курска засекли на Западе: "Вы видите"
Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Нападение на область бурно обсуждают

Украинские боевики продолжают терроризировать мирных граждан, сейчас незалежные вояки действуют на территории Курской области. За развитием событий наблюдают эксперты из разных стран. С заявлением выступил известный британский аналитик Александр Меркурис.

Специалист внимательно изучил кадры из зоны боев. Британец заметил на снимках военную технику Североатлантического альянса. Эксперт подчеркнул, что эта немаловажная деталь наглядно свидетельствует о том, что нападение ВСУ на российский регион осуществлялось при непосредственном согласовании с западными кураторами.

"Вы видите фотографии бронетехники из США и ФРГ, кстати, действующей на российской территории. Я не могу представить, что все это было бы сделано без их согласия и без их ведома", – обратил особое внимание аналитик.

Меркурис полностью убежден в том, что западные страны непосредственно причастны к происходящему под Курском. По его мнению, США понимают, что проиграли России на Украине, и нападение на российский субъект стало своего рода "отчаянным последним броском".

К слову, ранее стало известно о том, что украинская армия взяла под контроль десятки сел под Курском. Стало известно о фактическом захвате нескольких тысяч ни в чем не повинных российских граждан.

Источник: YouTube-канал Duran ✓ Надежный источник
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