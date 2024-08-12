Нападение на область бурно обсуждают

Украинские боевики продолжают терроризировать мирных граждан, сейчас незалежные вояки действуют на территории Курской области. За развитием событий наблюдают эксперты из разных стран. С заявлением выступил известный британский аналитик Александр Меркурис.



Специалист внимательно изучил кадры из зоны боев. Британец заметил на снимках военную технику Североатлантического альянса. Эксперт подчеркнул, что эта немаловажная деталь наглядно свидетельствует о том, что нападение ВСУ на российский регион осуществлялось при непосредственном согласовании с западными кураторами.

"Вы видите фотографии бронетехники из США и ФРГ, кстати, действующей на российской территории. Я не могу представить, что все это было бы сделано без их согласия и без их ведома", – обратил особое внимание аналитик.

Меркурис полностью убежден в том, что западные страны непосредственно причастны к происходящему под Курском. По его мнению, США понимают, что проиграли России на Украине, и нападение на российский субъект стало своего рода "отчаянным последним броском".

К слову, ранее стало известно о том, что украинская армия взяла под контроль десятки сел под Курском. Стало известно о фактическом захвате нескольких тысяч ни в чем не повинных российских граждан.