Киев атакой на Курскую область может отпугнуть союзников - Focus

В атаке ВСУ на Курскую область заметили тревожный сигнал для Запада
Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Действия Незалежной пугают зарубежных спонсоров

Нападение украинской армии на Курскую область привело к резкой эскалации конфликта. Действия лидера страны Владимира Зеленского пугают многих союзников киевского режима. Тревожный сигнал для западной коалиции в атаке на российский регион заметил отставной немецкий полковник Ральф Тиле.

Опытный немецкий эксперт подчеркнул, что действия украинских властей вызывают озабоченность на Западе. Киев может преподнести союзникам еще немало сюрпризов.

"Сигнал для союзников заключается в том, что они должны предусмотреть возможность сюрпризов с Зеленским", – обратил особое внимание аналитик из Германии.

Тиле отметил, что такое поведение Зеленского вызывает озабоченность у некоторых европейских стран, которые уже не особо жаждут давать ему карт-бланши на применение дальнобойного оружия.

Более того, немецкий эксперт уверен, что нападение на российский регион в целом было сомнительной авантюрой. Этот шаг ослабил украинскую армию, так как Киеву пришлось перенаправлять и так скудные силы с других направлений. В итоге ситуация с военными кадрами еще больше ухудшилась.

К слову, ранее стало известно о том, что в лапы украинских головорезов попали тысячи россиян под Курском. Ситуация в регионе накалилась до предела.

Источник: Focus ✓ Надежный источник
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