Польский премьер призвал не исключать Венгрию из Шенгенской зоны

Заявлено о предстоящем исключении одной страны из ЕС из-за России
Фото: unsplash.com
Проблемы начались после упрощения выдачи виз россиянам

Скандал вокруг Венгрии и ее предводительства в ЕС набирает обороты. Сперва премьер Орбан возмутил других членов объединения своими несогласованными поездками в Россию и Китай, а теперь к стране предъявляют претензии из-за выдачи шенгенских виз россиянам. На этом фоне депутаты Европарламента потребовали, чтобы Будапешт исключили из Шенгенской зоны.

Однако далеко не все поддерживают подобные призывы. Среди противников подобной меры – польский премьер Дональд Туск. По его мнению, ничего хорошего исключение Венгрии за собой не принесет, а лишь станет предвестником роковых и необратимых изменений для Европы.

"Исключение из Шенгенского соглашения – это начало исключения из Европейского союза. Я был бы осторожным с исключением стран из ЕС", – говорит он.

Туск отметил, что на фоне недовольств Венгрия не является единственным европейским государством, которое выдает визы россиянам и белорусам.

Проблемы у Будапешта начались вскоре после того, как правительство страны упростило порядок выдачи двухлетней рабочей визы гражданам некоторых стран. В перечень вошли Украина, Молдавия, Босния и Герцеговина, Черногория, Северная Македония, Украина, Россия и Белоруссия.

Источник: РИА "Новости"

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