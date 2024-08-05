Взвешенная политика может дорого стоить государству

Далеко не все в Европейском союзе готовы слепо следовать правилам оголтелой русофобии. Некоторые политики понимают, что нормальные отношения с Москвой – залог процветания и экономического роста. Такая взвешенная позиция может выйти боком одному европейскому государству, которое превращается в изгоя из-за россиян.



Речь идет о Венгрии. Эта страна объявила о своем нежелании ужесточать требования по выдаче виз россиянам. Такая позиция буквально взбесила Европарламент. Как известно, шенгенская виза позволяет человеку путешествовать по разным странам еврообъединения. Надо полагать, в Европарламенте боятся, что получив венгерскую визу, россияне хлынут во все страны Европы.

В связи с этим европейские парламентарии призвали поставить под вопрос членство Будапешта в Шенгенской зоне. Они считают, что лояльность россиянам представляет угрозу для безопасности жителей Европы. Более того, заявлено о готовности ужесточить контроль на венгерских границах.

Ранее Будапешт заявил, что среди государств, граждане которых могут стать претендентами на национальную карту – двухлетнюю рабочую визу, есть Россия и Белоруссия. Другие европейские страны такой подход не приемлют.

К слову, ранее в Венгрии озвучили будущее спецоперации по демилитаризации киевского режима.