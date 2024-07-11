Четыре страны ЕС разрабатывают дальнобойное оружие для защиты от России

Члены НАТО уже подписали договор о сотрудничестве

Германия, Франция, Италия и Польша хотят разработать оружие с дальностью действия более тысячи километров, чтобы в перспективе иметь возможность достичь российских целей с немецкой земли. Такое решение страны приняли в рамках саммита НАТО, обсуждая укрепление своего оборонного потенциала, сообщает FAZ со ссылкой на источник.

Всего альянс выделил пять направлений для модернизации своей военной сферы на фоне угрозы со стороны России. Это проработка глубокоэшелонированных ударов с применением огнестрельного оружия, развитие способности быстро перемещать подразделения, использование современных средств связи, увеличение численности сухопутных войск и наращивание запасов боеприпасов.

На этом фоне каждому государству было предъявлено несколько очень жестких требований, которые должны быть выполнены в определенный срок. После членам будет необходимо регулярно отчитываться перед НАТО о проделанной работе. И первые шаги они уже сделали.

Министры обороны Германии, Франции, Италии и Польши подписали в Вашингтоне декларацию о намерениях разработать оружие, способное точно поражать цели противника на дальних расстояниях.

"Такое оружие может быть направлено из Германии на российские цели, включая Москву, с дальностью действия 2000 километров", – указывают источники.

Ожидается, что к проекту могут также присоединиться британцы – их опыт в создании Taurus, Storm Shadow и Scalp был бы очень полезен альянсу, говорят немцы.