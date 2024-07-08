Орбан предсказал ужесточение конфликта на Украине в ближайшие два месяца

Будет хуже: Орбан озвучил будущее СВО после встречи с Путиным
Виктор Орбан. Кадр видео Bild*
Политик настроен решить все миром

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объяснил свой визит в Москву. Ранее политик провел переговоры с Владимиром Путиным по украинскому вопросу, указав, что представляет интересы своей страны, а не ЕС. По его словам, поездка была необходима, поскольку в ближайшие несколько месяцев конфликт может в разы ожесточиться.

Орбан утверждает, что в течение июля-сентября ситуация на поле боя будет значительно хуже. Во-первых, это связано с постоянным накачиванием оружием обеих сторон. А во-вторых, русские настроены более решительно, чем раньше.

"Поэтому энергия конфронтации, обилие смертей, жертв – все это будет более жестким, чем в течение последних семи месяцев, хотя и до этого все было довольно жестоким", – говорит он.

К такому выводу премьер пришел после разговора с Путиным и Зеленским. Орбан уверен, что в текущей обстановке лучше всего поскорее перейти к мирным переговорам, чтобы избежать большого количества человеческих потерь. 

Политик утверждает, что намерен провести дискуссии с представителями пяти сторон: Украины, России, США, ЕС и Китая, чтобы приблизить заключение мира.

При этом у Путина и у Зеленского есть свое четкое понимание мирного договора и что в него входит, говорит он. Российский президент не может проиграть, и вероятность победы над Россией тоже практически нулевая. Однако Орбан отмечает, что оба лидера хотят прекращения гибели своих солдат на поле боя – и это то, что может их объединить.

*заблокировано на территории РФ

Источник: Bild
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