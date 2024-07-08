Венгерский политик побывал в Москве и Киеве

Глава венгерского правительства Виктор Орбан отличается взвешенной и трезвой оценкой того, что происходит на международной арене. Недавно политик побывал в Киеве, затем посетил Москву, где пообщался с российским лидером Владимиром Путиным, теперь он держит путь в США. По итогам беседы с первым лицом нашей страны венгерский лидер выступил с громким заявлением.



Разумеется, основное внимание Орбана, как и всех европейских политиков, а также представителей стран из других регионов мира приковано к конфликту, который продолжается на территории украинского государства. Некоторые западные деятели все еще считают, что руками киевского режима смогут подорвать стабильность в нашей стране. Однако Орбан уверен, что это невозможно. Премьер-министр Венгрии четко обозначил, что думает по поводу затянувшегося конфликта.

"Путин не может проиграть, если посмотреть на солдат, технику и технологии. Победить Россию – это мысль, которую трудно себе представить", – заявил политик, общаясь с немецкими журналистами.

К слову, ранее российский главнокомандующий Владимир Путин вывел киевский режим на чистую воду. Лидер нашей страны назвал истинную причину отказа Украины прекратить огонь. Украинские верховоды думают только о своей выгоде.