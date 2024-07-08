В итоге ВСУ получили ракетой по аэродрому

Череда поражений на полях проведения российской спецоперации по демилитаризации киевского режима вынуждает украинские власти идти на отчаянные шаги. Так, незалежные спецслужбисты разработали целую схему по угону стратегического российского бомбардировщика. Украинцы настолько обнаглели, что всерьез рассчитывали украсть огромный самолет с тем, чтобы в дальнейшем использовать его против российской армии.



Однако хитроумная задумка украинских спецслужб была быстро раскрыта. Нашим военным удалось успешно пресечь попытку угона бомбардировщика Ту-22МЗ ВКС Российской Федерации за рубеж. Более того, в ходе проведенного расследования выяснилось, что непосредственное участие в подготовке операции принимали спецслужбисты из Североатлантического альянса.

Однако наглым планам Украины и Запада не суждено было сбыться. Умники рассчитывали завербовать российского летчика и склонить его на преступление против родной страны. В обмен на угон бомбардировщика украинцы предлагали итальянское гражданство и всякие материальные блага.

Контрразведчики провели тонкую оперативную игру с представителями противника, в ходе которой в качестве дополнительного бонуса заполучили информацию, которая помогла нанести сокрушительный удар по военному украинскому аэродрому "Озерное".

К слову, ранее власти Нидерландов сильно опечалились из-за реакции нашей страны на ситуацию вокруг американских истребителей F-16.