Зеленская заявила о введении "уроков счастья" в украинских школах

Жена Зеленского провернула странный трюк на фоне скандала с подарком
Елена Зеленская. Кадр: YouTube
Имя первой леди снова на слуху

Некоторое время назад информационное пространство взорвали новости о том, что пока украинский народ терпит страшные лишения и тысячами хоронит своих мужчин, супруга лидера страны Владимира Зеленского позволяет себе неприлично дорогие подарки. На фоне разразившегося скандала Елена Зеленская пошла на необычный трюк.

Первая леди Незалежной объявила о запуске в украинских школах неких "уроков счастья". Надо полагать, таким оригинальным способом супруга лидера киевского режима хочет подсластить пилюлю семьям, которые из-за действий украинских властей потеряли близких людей и находятся в максимально подавленном состоянии. Теперь учеников школ будут обучать радоваться жизни даже в таких непростых условиях.

Разумеется, фанатка западной жизни не сама придумала эту идею. Зеленская позаимствовала концепцию у американцев. Она подчеркнула, что властям нужно заботиться о ментальном здоровье подрастающего поколения. Елена сообщила, что курс будет направлен на развитие социальных навыков, "без которых невозможна счастливая, содержательная, плодотворная жизнь".

Напомним, ранее жена Зеленского угодила в громкий скандал. В информационное пространство просочились сведения о том, что первая леди Незалежной так была восхищена элитной машиной на выставке в Париже, что не постеснялась купить ее за астрономическую сумму в размере 4,5 миллиона евро. Учитывая, что в это время украинцы едва сводят концы с концами, такая выходка выглядит звонкой пощечиной всему народу.

Источник: Telegram-канал Елены Зеленской ✓ Надежный источник
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