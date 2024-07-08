Западные страны слишком много взяли на себя

Североатлантический повел себя глупо и оказался в настоящей ловушке, преследуя цель во чтобы то ни стало подорвать стабильность в России. Недальновидная политика западного военного блока привела к тому, что НАТО фактически оказалась втянута в опосредованный конфликт с Российской Федерацией на территорией Европы. С таким заявлением выступил руководитель программы "Евразия" американского Института Куинси Анатоль Ливен.



Опытный американский эксперт подчеркнул, что сложившаяся ситуация является крайне невыгодной для военного блока НАТО. Ливен напомнил, что Соединенные Штаты Америки и их европейские сателлиты всегда старались избежать появления конфликта на территории Европы. Это хорошо было видно во время первой холодной войны. Американцам намного больше нравится устраивать прокси-войны с Россией в отдаленных регионах, например, в Азии или Африке.

"Теперь прокси-конфликт с Россией в самой Европе, причем в обстоятельствах, которые в долгосрочной перспективе в значительной степени играют на руку России", – подчеркнул аналитик.

Он также напомнил, что активное расширение западной военной коалиции называли действием, которое никак не повлияет на безопасность в мировом пространстве, при этом предостережения нашей страны о присоединении к блоку Украины и Грузии поднимали на смех.

К слову, ранее Нидерланды обиделись на Москву из-за ситуации с американскими истребителями F-16.