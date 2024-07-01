Обстановка продолжает накаляться

Вооруженные силы Незалежной давно перестали демонстрировать хоть какие-то успехи на полях проведения спецоперации. На этом фоне их западные кураторы готовы пойти на рискованные шаги и самым решительным образом поддержать киевский режим. Так, в вашингтонской администрации активно обсуждается возможность отправки американских подрядчиков прямо на украинскую территорию с тем, чтобы они помогали воякам ремонтировать технику. С заявлением по этому поводу выступил отставной офицер спецназа США Джо Кент.



Опытный американский военный подчеркнул, что идея отправить на Украину американских военных подрядчиков может привести к крайне плачевным последствиям, это безрассудная эскалация и откровенная провокация. Если представители натовских войск появятся на Украине, они станут законной целью для российских военных. Все это в конце концов может стать началом непосредственной войны между Россией и западной коалицией. Очевидно, что в таком случае все понесут колоссальные потери.

"Подобное направление военных подрядчиков или советников – это то, с чего начинаются катастрофы вроде Вьетнама", – подчеркнул американский эксперт.

К слову, ранее на Западе резко высказались в адрес российского лидера Владимира Путина и нашей страны.