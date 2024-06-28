Российские войска начали использовать эффективное вооружение

Американский аналитик Зоран Метр утверждает, что российская сторона начала задействовать в зоне СВО бомбы ФАБ-3000, которые способны уничтожить всю систему противовоздушной обороны Украины.

ФАБ-3000 с УМПК представляет собой фугасную авиационную бомбу массой три тонны, оснащенную универсальным модулем планирования и корректировки. Это высокоточное оружие, способное поражать цели на расстоянии до 70 километров от огневой точки.

В этой бомбе почти в два раза больше взрывчатого вещества, чем в ФАБ-1500, пишет эксперт. Ее металлический корпус дробится во время взрыва, что может разрушить даже небольшие здания.

По словам эксперта, применять сняряды в рамках СВО довольно затруднительно. Истребители Су-34 смогут взять только одну бомбу на борт из-за ее большого веса, а стратегический ракетоносец Ту-22М3 уязвим для систем ПВО противника, поскольку обладает высокой радиолокационной заметностью.

Аналитик подчеркнул, что пока украинская сторона не знает, как противостоять этому оружию, что неизбежно ухудшит положение украинских вооруженных сил на линии фронта. Он считает, что применение Россией этих бомб откроет новую фазу украинского конфликта, в ходе которой российские войска начнут уничтожать украинскую ПВО.

"В случае массового применения этого мощного оружия вся украинская ПВО будет сломлена", – говорит специалист.

Ситуация для Киева осложняется еще и тем, что у США просто заканчиваются ракеты для систем ПВО и они больше не могут поставлять их всем своим союзникам. На этом фоне существует высокая вероятность скорого прекращения огня на Украине.

