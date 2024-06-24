Маск предсказал ведение будущих войн дронами

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Положение дел на международной арене не вселяет оптимизм. Многие страны раздирают кровавые конфликты. Более того, большое число опытных экспертов предсказывают, что вскоре человечество может столкнуться с новой глобальной войной. Своим мнением по поводу того, какими будут войны будущего, поделился известный американский миллиардер, изобретатель Илон Маск.
Предприниматель бдительно следит за тем, что происходит в других странах, особое внимание Маска привлекает конфликт, продолжающийся на территории украинского государства. Пост, в котором отмечалось, что Москва и Киев активно используют боевые беспилотники, заинтересовал американского миллиардера, и он решил высказаться на этот счет.
"Войны будущего – это войны дронов", – поделился своим пугающим прогнозом бизнесмен.
Для многих уже является очевидным тот факт, что в будущем войны будут только разрастаться и усугубляться. К сожалению, пока человечество не дошло до того, чтобы решать все конфликтные вопросы мирным путем: страны продолжают отстаивать свои позиции на поле боя.
К слову, ранее известный российский математик-пророк предсказал дату окончания конфликта на Украине и назвал победителя. Определенное доверие к его словам вызывает тот факт, что свои пророчества он основывает на математических расчетах.
Западное оружие активно используется украинскими вояками
Западное оружие активно используется украинскими вояками