Маск предсказал ведение будущих войн дронами

Маск сделал пугающее предсказание о войне
Фото: www.unsplash.com
Человечеству предстоят новые испытания

Положение дел на международной арене не вселяет оптимизм. Многие страны раздирают кровавые конфликты. Более того, большое число опытных экспертов предсказывают, что вскоре человечество может столкнуться с новой глобальной войной. Своим мнением по поводу того, какими будут войны будущего, поделился известный американский миллиардер, изобретатель Илон Маск.

Предприниматель бдительно следит за тем, что происходит в других странах, особое внимание Маска привлекает конфликт, продолжающийся на территории украинского государства. Пост, в котором отмечалось, что Москва и Киев активно используют боевые беспилотники, заинтересовал американского миллиардера, и он решил высказаться на этот счет.

"Войны будущего – это войны дронов", – поделился своим пугающим прогнозом бизнесмен.

Для многих уже является очевидным тот факт, что в будущем войны будут только разрастаться и усугубляться. К сожалению, пока человечество не дошло до того, чтобы решать все конфликтные вопросы мирным путем: страны продолжают отстаивать свои позиции на поле боя.

К слову, ранее известный российский математик-пророк предсказал дату окончания конфликта на Украине и назвал победителя. Определенное доверие к его словам вызывает тот факт, что свои пророчества он основывает на математических расчетах.

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник
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