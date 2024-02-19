Ситуация на международной арене обостряется все сильнее

Русофобские заявления ряда западных политиков давно перестали удивлять российскую сторону. Однако ряд экспертов уверены, что словами дело не закончится. Так, недавнее громкое высказывание шеф Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен вызвало бурную реакцию во Франции.



Известный французский государственный деятель Флориан Филиппо уверен, что руководительница ЕК хочет втянуть Евросоюз в полномасштабную войну с Российской Федерацией, передает телеканал "360". Именно поэтому она начала использовать специфическую риторику, пояснил Филиппо.



Таким образом лидер партии "Патриоты" отреагировал на недавние слова фон дер Ляйен о том, что она считает боестолкновения на Украине "глобальной войной между демократиями и автократиями". Политик призвала всех определиться с позицией и занять одну из сторон в этом "масштабном противостоянии", передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".



Филиппо подчеркнул, что такая риторика напоминает одиозные заявления вашингтонской администрации, когда американцы пытались оправдать агрессию против ближневосточных стран: мол, идет "война добра и зла" – всем нужно решить, кого они будут поддерживать.

"Необходимо отстранить Урсулу от власти и разрушить ЕС как можно скорее!" – подчеркнул француз.

К слову, ранее в Польше призвали готовиться к войне с Россией.

