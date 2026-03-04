Губин ответил на обвинения в плагиате песни "Мальчик-Бродяга"

Андрей Губин отреагировал на обвинения в плагиате песни "Мальчик-Бродяга"
Фото: соцсети
Певец рассказал, как на самом деле записал этот хит

Андрей Губин рассказал о создании знаменитой песни "Мальчик-Бродяга" (хит вместе с одноименным альбомом вышел в 1995 году). Певец поведал об этой истории в интервью Ксении Собчак.

Так, журналистка напомнила Губину, что основатель "140 ударов в минуту" Сергей Конев претендует на авторство мелодии для этого хита. Андрей не скрывает, что вдохновился уже записанной песней – с Коневым они были знакомы и решили обменяться творчеством для ознакомления – показали друг другу свои песни.

Спустя какое-то время Сергей позвонил и показал ему свою песню:

"Одинокий волк, но не злой, не страшный, одинокий волк, никому не опасный", – вспоминает Андрей.

Спустя месяцы, говорит Андрей, был написан "Мальчик-бродяга". И мелодия Конева, считает Губин, просто засела у него в голове. Однако аккорд крайне обтекаемый и стандартный – под такой, говорит певец, писались сотни песен.

"Куплет отличается от Серегиного варианта, хотя ритмика такая же. Я действительно "упер" эту мелодию, но я ее не крал", – говорит Андрей.

Кстати, в том же интервью Андрей резко проехался по участнику "Руки Вверх!" Сергею Жукову.

