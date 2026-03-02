Манукян предположил, что Пугачева может переехать в Болгарию

Беглая Пугачева может переехать в Болгарию
Алла Пугачева. Фото: АГН "Москва"
Знаменитость снова оказалась в небезопасном месте

Алле Пугачевой, возможно, снова придется менять планы на фоне нестабильной ситуации в регионе. Сначала артистка покинула Израиль после обострения конфликта в секторе Газа, теперь тревожные события коснулись и Кипра, где она находилась в последнее время.

Сообщается, что рядом с домом певицы была поражена военная база – туда попала иранская ракета. После этого воздушное пространство над островом закрыли, и покинуть территорию стало возможно только по морю.

Поклонники заметили, что страницы бывшей примадонны отечественной эстрады в соцсетях уже более суток остаются без обновлений. На этом фоне блогер и критик Вадим Манукян в беседе с журналистами предположил, что следующим направлением для переезда может стать Болгария. По его данным, такой вариант рассматривался звездным семейством заранее – речь идет о своеобразной подготовке "запасного аэродрома" на случай необходимости снова переехать.

Источник: Абзац ✓ Надежный источник
