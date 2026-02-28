Маша Распутина сообщила о трагедии в семье

Звезда лишилась дорогого человека

В жизни Маши Распутиной произошло большое горе – певица потеряла отца. Для 61-летней артистки это стало очень болезненным ударом, ведь теперь она осталась без обоих родителей.

О своем горе звезда рассказала поклонникам лично. В соцсетях она опубликовала трогательное видео, составленное из редких семейных кадров. На записи можно увидеть молодых родителей певицы, саму звезду в детстве, а также фрагмент одного из ее выступлений.

Таким образом знаменитости решила почтить память отца и поделиться своими чувствами с теми, кто много лет следит за ее творчеством. Поклонники сопереживают звезде, они оставили множество слов поддержки в комментариях.

Известно, что мама певицы ушла из жизни еще в 1986 году. Теперь, спустя четыре десятилетия, артистка потеряла и отца.