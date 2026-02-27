Продюсер Дзюник раскрыл, почему Михалков предложил помощь Ефремову

После освобождения актер изменился в лучшую сторону, считает он

Михаил Ефремов, пишут СМИ, отказался от друзей-собутыльников и ныне требует за один съемок 10 млн рублей. А вот продюсер Леонид Дзюник не сомневается, что за целый проект стоимость гонорара для него может доходит до 10 млн долларов.

При этом он не согласен, что Ефремов переживает "вторую волну популярности". Для артиста, говорит продюсер, есть лишь один уровень – самый высокий. И он не зависит от обстоятельств.

В случившемся с Ефремовым, говорит Дзюник, виноваты и те, кто пил с ним, "наливал ему" и позволил сесть за руль в таком же состоянии. Актер понес свое наказание. И все это время его многие ждали.

"Не зря Михалков сразу взял его к себе, так как знает его потенциал, знает изнутри. Помните крылатую фразу: ''Талантам нужно помогать, бездарности пробьются сами''. Вот поэтому коллеги протягивают руку помощи Ефремову. Он – редчайший талант", – говорит продюсер.

Дзюник считает, что в какой-то степени заключение пошло артисту на пользу. Друзья артиста говорят, что тот даже в разговоре не поднимает тему алкоголя.