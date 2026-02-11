Михалков строго отчитал Ефремова на репетиции

Михалков строго отчитал вернувшегося из тюрьмы Ефремова
Михаил Ефремов. Фото: соцсети
Актерская игра звезды вызвала вопросы у режиссера

Возвращение Михаила Ефремова на сцену оказалось далеко не безоблачным. Как стало известно, на первых репетициях спектакля "Без свидетелей" между вышедшим из тюрьмы актером и режиссером Никитой Михалковым возникло напряжение из-за творческих разногласий. Во время прогона мэтр сделал бывшему зэку несколько резких замечаний, выразив недовольство тем, как тот выстраивает свой образ.

"Миша, давай по-другому!" – строго заявил режиссер.

Для звезды эта работа стала первой за годы вынужденного перерыва, и он, по словам источников, работает на пределе возможностей. Актер проводит на репетициях по четыре часа и больше, стараясь доказать, что по-прежнему способен играть главную роль. Однако физическое состояние дает о себе знать: из-за хронических проблем с легкими ему тяжело переносить нагрузки, появляется одышка, снижается выносливость, движения даются с трудом.

В новом спектакле знаменитости доверена центральная роль – замкнутого, сломленного внутренне человека по имени Ег, который не сумел построить семью и остался один на один со своими страхами. Во многом образ перекликается с непростым жизненным путем самого актера.

Напомним, в 2020 году Михаил Ефремов стал участником смертельного ДТП, после которого был осужден и провел несколько лет в колонии.

Ранее мы рассказывали, как изменился актер после выхода из тюрьмы.

Источник: Telegram-канал Mash ✓ Надежный источник
