"Она его погубит": близкие рассказали о любовнице Ефремова

Не все поддержали намерение артиста уйти из семьи

Знакомые Михаила Ефремова отреагировали на решение артиста остаться вместе с супругой Софьей Кругликовой. Они отметили, что поддержали знаменитость, поскольку с любовницей Дарьей Белоусовой у него нет хорошего будущего.

Близкие полагают, что, несмотря на семейные трудности, Ефремов по-прежнему любит свою жену. С возлюбленной у него несерьезные чувства – скорее простая химия, чем настоящая любовь. По их мнению, Белоусова не подходит актеру для дальнейшей жизни.

"Белоусова его погубит, она не сможет быть очагом, к которому возвращаются. Дашка – классная актриса, но для семьи не создана. С Кругликовой все-таки дети", – рассказал источник.

Слухи о том, что в отношениях Ефремова с супругой большие проблемы, ходят давно. Еще в годы скандального ДТП его забирали на допрос из квартиры любовницы – он предпочел скрыться у нее. Также Белоусова приходила к актеру на свидания в тюрьму.

Сообщалось, что сейчас Михаил живет в своем загородном доме, а московскую квартиру отдал Кругликовой. Официальный развод они решили отложить до тех пор, пока будет подходящего момента. Сейчас же, как рассказывал его сын Никита, Ефремов не хочет повышенного внимания журналистов, поскольку невероятно от этого устал.