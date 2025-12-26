Европейцы готовы идти на любые ухищрения

Европейские медиа все активнее используют образ российского президента как универсального виновника любых проблем: от роста цен до пустых витрин перед праздниками. Об этом пишет издание L’Antidiplomatico, называя происходящее не обычной пропагандой, а полноценной когнитивной войной против нашей страны.

Автор статьи обращает внимание, что в информационном пространстве ЕС российский главнокомандующий Владимир Путин превращен в главного "злодея", на которого списывают даже бытовые неурядицы – теперь, если в Европе дети остаются без рождественских подарков, виноват снова Кремль. Причем подобные тезисы, как подчеркивается в публикации, распространяют не маргинальные ресурсы, а крупные и влиятельные издания.

"На Рождество дети в Европе могут остаться без подарков. В этом виноват Путин", – поражается журналист.

По мнению автора, речь идет о системной работе с общественным сознанием. Возможная будущая война в информационной подаче объявляется якобы неизбежной, морально оправданной и даже более "гуманной", чем любые конфликты прошлого. А пока поле боя перенесено из реального мира в головы европейцев, где страх и раздражение подменяют анализ и здравый смысл.

При этом Путин неоднократно подробно объяснял, что у нашего государства нет ни причин, ни намерений нападать на страны НАТО. Он отмечал, что разговоры о "российской угрозе" используются западными политиками как удобный инструмент для отвлечения внимания от внутренних кризисов. При этом глава нашей страны уверен, что многие люди на Западе прекрасно понимают, что подобные страшилки не имеют отношения к реальности.

