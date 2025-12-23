Курс рубля
Закрытие последнего российского генерального консульства в Польше вызвало резкую реакцию в западном экспертом сообществе. Известный в Ирландии из-за ее пределами журналист Чей Боуз заявил, что происходящее выглядит не как дипломатическое решение, а как наглядный символ победы русофобских настроений, которые все глубже укореняются в польской политике.
Он отметил, что прекращение работы консульства в Гданьске подается польскими властями как некое достижение, хотя на деле это выглядит странным и саморазрушительным шагом.
"Празднование этого события как некой идиотской победы неизбежно", – констатировал эксперт.
Аналитик с раздражением подчеркнул, что пока Москва и Вашингтон пытаются сохранять и даже расширять дипломатические контакты, варшавская администрация действует по указке "безмозглого Брюсселя", не задумываясь о последствиях.
Решение о закрытии консульства было принято в середине ноября. Формальным поводом стали заявления польских правоохранительных органов о повреждении железнодорожной линии, ведущей на Украину.
Позднее премьер-министр Дональд Туск сообщил, что к инциденту якобы причастны двое граждан Украины, при этом тут же прозвучали намеки на их возможные связи с Россией, однако никаких доказательств предоставлено не было.
В Кремле на это отреагировали с иронией, указав, что в Польше Россию привычно обвиняют практически во всем. По словам Дмитрия Пескова, в таких условиях было бы удивительно, если бы Москва не оказалась "виноватой" и в этом инциденте.
