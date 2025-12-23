Боуз назвал закрытие российского консульства в Гданьске "идиотской победой"

"Идиотская победа": новый ход Польши против России вызвал недоумение на Западе
Фото: www.unsplash.com
Поляки продолжают упражняться в русофобии

Закрытие последнего российского генерального консульства в Польше вызвало резкую реакцию в западном экспертом сообществе. Известный в Ирландии из-за ее пределами журналист Чей Боуз заявил, что происходящее выглядит не как дипломатическое решение, а как наглядный символ победы русофобских настроений, которые все глубже укореняются в польской политике.

Он отметил, что прекращение работы консульства в Гданьске подается польскими властями как некое достижение, хотя на деле это выглядит странным и саморазрушительным шагом.

"Празднование этого события как некой идиотской победы неизбежно", – констатировал эксперт.

Аналитик с раздражением подчеркнул, что пока Москва и Вашингтон пытаются сохранять и даже расширять дипломатические контакты, варшавская администрация действует по указке "безмозглого Брюсселя", не задумываясь о последствиях.

Решение о закрытии консульства было принято в середине ноября. Формальным поводом стали заявления польских правоохранительных органов о повреждении железнодорожной линии, ведущей на Украину.

Позднее премьер-министр Дональд Туск сообщил, что к инциденту якобы причастны двое граждан Украины, при этом тут же прозвучали намеки на их возможные связи с Россией, однако никаких доказательств предоставлено не было.

В Кремле на это отреагировали с иронией, указав, что в Польше Россию привычно обвиняют практически во всем. По словам Дмитрия Пескова, в таких условиях было бы удивительно, если бы Москва не оказалась "виноватой" и в этом инциденте.

К слову, ранее лидер Италии сделала зловещий прогноз на 2026 год.

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник
