Bild: Россия направила ясный сигнал Европе с противолодочником "Североморск"

Запад увидел в противолодочнике "Североморск" грозный сигнал от России
"Североморск". Фото: commons.wikimedia.org
Москва стремится к преимуществу в Прибалтике, уверен автор

Противолодочник "Североморск" ВМС России вошел в воды Балтийского моря, пишет Bild. По мнению автора немецкого издания, тем самым Москва посылает Европе ясный сигнал о своем стремлении добиться преимущества в Прибалтике.

Как следует из материала, 163-метровый корабль направляется на базу Балтфлота в Калининградской области. Судно находится в поле зрения ВМС Германии. Разведчик Oste проследовал за российским кораблем, который прошел мимо порта Путтгарден со скоростью 18-19 узлов.

Немецкие эксперты, пишет Bild, заявляют о проявлении "необычайно агрессивного поведения" со стороны РФ. По мнению одного из спикеров, тем самым Москва предупреждает Запад о последствиях, с которыми тот может столкнуться, если будет трогать "теневой флот", так как, утверждает автор, практически в одно и то же время через пролив Фемарн-Бельт проследовали четыре судна с сырой нефтью российского происхождения и СПГ.

"С весны активность флота России в Балтийском море заметно возросла. Неоднократно корабли Балтийского флота замечали в восточном направлении от Фемарна. Шведские ВМС также говорят о еженедельных появлениях российских субмарин", – говорится в материале.

И "Североморск", и однотипный с ним "Вице-адмирал Кулаков" были построены еще в 1980-х годах, однако они прошли серьезную модернизацию. Оба корабля оснащены торпедами и противолодочными ракетами.

