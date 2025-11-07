Politico: Британия готовится к войне с Россией в Арктике

Лондон решил возглавить "европейскую безопасность", сомневаясь в поддержке Трампа

Британия готовится к войне – военные планировщики королевского флота репетируют в норвежском Буде маневры, предполагающие отработку целей по РФ, если та вдруг "развяжет враждебную деятельность у ее порога", передает Politico.

В материале говорится, что в рамках учений лидерам североевропейских и прибалтийских государств предлагается просчитать порядок действий с отслеживанием "пророссийских гражданских беспорядков в приграничной стране".

Для этого присутствующим главам Минобороны и генералам будут представлены сообщения из газет об инцидентах, а также отрывочные данные разведки с сообщениями в соцсетях.

В Politico подчеркивают, что задача относится не к гипотетическим: внимание к ситуации на "крайнем севере" привлекло "необъяснимое нападение на подводный кабель" на дне Балтийского моря, БПЛА и самолеты, которые нарушают воздушное пространство НАТО (авторы материала обвиняют в этом Россию), а также наращивание численности российских кораблей, которые "угрожают британским водам". Британия основала в 2015-м Объединенные экспедиционные силы, которые состоят из десяти государств.

"Вопрос заключается в том, сможет ли этот альянс реализовать свой потенциал, учитывая трансформацию российской угрозы и продолжающееся отклонение Штатов от безопасности Европы при Трампе", – говорится в материале.

Ранее Financial Times сообщало, что британская разведка начала передавать Киеву информацию для нанесения ударов вглубь России. При этом в Лондоне заявляют, что Москва в курсе действий Лондона и создает проблемы британским спутникам в космосе, собирая также данные с устройств.