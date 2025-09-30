Британцам напомнили о давлении на украинское руководство во время переговоров в Стамбуле

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на недавний призыв главы Минобороны Великобритании Джона Хили к Владимиру Путину. Она полагает, что заявление чиновника можно рассматривать как "крик отчаяния".

Ранее глава оборонного ведомства, обращаясь к главе России, заявил, что победа на Украине невозможна, поэтому пора приступить к переговорам и согласиться на мирное урегулирования.

Захарова полагает, что высказывание Хили можно рассматривать как саморазоблачение и признание в содеянных преступлениях. Она отметила, что некоторое время назад именно Лондон стал причиной, по которой между странами не было заключено мирного соглашения. По ее словам, тогда бывший премьер Борис Джонсон "прилетел на крыльях ненависти" на Киев и отговорил от любых сделок с Москвой.

"В данном случае, видимо, это такой уже крик отчаяния, попытка, как они считают, проявить себя, наверное, запугать. И тоже это саморазоблачительно, потому что точно такую же тактику они внедряли в умы", – указала дипломат.

Сейчас, уверена она, британские спецслужбы заставляют Владимира Зеленского повторять тактику запугивания и экстремизма в качестве национального лидера.

