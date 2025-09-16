Захарова пошутила про Памфилову и зависть Киева

Захарова пошутила про Памфилову и зависть Киева
Фото: АГН "Москва"
Дипломат напомнила об одной существенной проблеме украинской власти

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на новость, что председателя российского ЦИК Эллу Памфилову объявили в розыск на Украине. Дипломат пошутила про зависть Киева, где последние три года про выборы даже не слышали.

Ранее стало известно, что СБУ объявила в розыск Памфилову, поскольку она проходит фигурантом дела о "посягательстве на территориальную целостность Украины". Об этом было объявлено вскоре после прошедшего голосования в России. Мария Захарова с иронией восприняла новый выпад в адрес российских чиновников со стороны Киева.

"Хотят узнать, что такое выборы? На Украине-то они давно не проводятся", – пошутила она.

Сейчас из-за действующего военного положения украинцы не могут выбрать нового президента страны. Согласно действующему законодательству, смена власти через избирательный процесс в такой период не допускается. Владимир Зеленский отмечал, что готов провести в стране президентские выборы только после того, как в силу вступит перемирие с Россией, однако для этого украинская сторона потребовала принять ее условия, которые в Москве считают недопустимыми.

Ранее Мария Захарова дала оценку скандальному интервью Аллы Пугачевой.

Источник: Telegram

Поляки меняют отношение к России: премьер Туск в ужасе

Многие начинают по-новому смотреть на сложившуюся ситуацию

"Меньше, чем вчера": Киеву пришли дурные новости с Запада

Незалежным пора вернуться в реальный мир

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей