Захарова пошутила про Памфилову и зависть Киева

Дипломат напомнила об одной существенной проблеме украинской власти

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на новость, что председателя российского ЦИК Эллу Памфилову объявили в розыск на Украине. Дипломат пошутила про зависть Киева, где последние три года про выборы даже не слышали.

Ранее стало известно, что СБУ объявила в розыск Памфилову, поскольку она проходит фигурантом дела о "посягательстве на территориальную целостность Украины". Об этом было объявлено вскоре после прошедшего голосования в России. Мария Захарова с иронией восприняла новый выпад в адрес российских чиновников со стороны Киева.

"Хотят узнать, что такое выборы? На Украине-то они давно не проводятся", – пошутила она.

Сейчас из-за действующего военного положения украинцы не могут выбрать нового президента страны. Согласно действующему законодательству, смена власти через избирательный процесс в такой период не допускается. Владимир Зеленский отмечал, что готов провести в стране президентские выборы только после того, как в силу вступит перемирие с Россией, однако для этого украинская сторона потребовала принять ее условия, которые в Москве считают недопустимыми.

