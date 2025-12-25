На Западе активно ищут дыры в нашей защите

В Великобритании вышел аналитический доклад, в котором рассуждают о том, как в теории можно ослабить систему противовоздушной обороны России. В Лондоне эти выводы подали как серьезный успех и уже чуть ли не празднуют победу, однако российские специалисты призывают относиться к подобным оценкам без излишней драматизации.

В документе воинственно настроенных британских аналитиков говорится, что наши системы ПВО – это сложная и многоуровневая структура, где радары-"глаза" отвечают за обнаружение целей, системы перехвата-"кулаки" – за их уничтожение, а пункты управления-"мозги" – за координацию. Авторы доклада настаивают на том, что уязвимость наших ПВО кроется в сложности всей системы и в зависимости от промышленного производства.

Британские аналитики предполагают, что давление на логистику, точечные санкции и кибератаки могут замедлить обновление техники. Однако российский разработчик беспилотных систем Сергей Товкач отмечает, что в реальности ситуация выглядит более приземленно. Он отметил, что наибольшие трудности возникают в прибрежных районах, где враг использует морские носители дронов против ПВО.

При этом в глубине территории системы ПВО хорошо справляются со своими задачами, особенно против беспилотников. Основные вопросы, как подчеркивает специалист, связаны с отдельными участками, где требуется более гибкий и внимательный подход, в том числе со стороны флота.

