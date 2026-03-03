Хабенский может занять пост ректора Школы-студии МХАТ — СМИ

Кто заменит Богомолова после грандиозного скандала в МХАТе
Константин Богомолов. Фото: соцсети
Мужу Собчак пришлось отказаться от почетной должности

В театральной среде активно обсуждают возможные кадровые перемены в Школе-студии МХАТ. По данным прессы, одним из основных претендентов на пост ректора называют худрука МХТ им. Чехова Константина Хабенского. Источник, близкий к ученому совету вуза, сообщил изданию, что его кандидатура рассматривается всерьез.

Также среди возможных вариантов назывался Вадим Верник, который занимает должность замглавы МХТ по связям с общественностью. При этом в уставе учебного заведения, оставшегося без руководителя, отдельно прописано ограничение: ректор не может совмещать свою должность с другой оплачиваемой руководящей работой. Впрочем, за исключением художественного руководства, так что здесь возможны варианты.

Сам Хабенский ситуацию не комментирует.

Напомним, в январе муж Ксении Собчак был назначен и.о. главы легендарного театрального учебного заведения до проведения выборов, однако это решение вызвало весьма бурное недовольство части выпускников. В конце зимы знаменитость на фоне разразившегося скандала попросил освободить его от почетной должности.

Источник: Коммерсантъ ✓ Надежный источник
