Хабенский может занять пост ректора Школы-студии МХАТ — СМИ

Мужу Собчак пришлось отказаться от почетной должности

В театральной среде активно обсуждают возможные кадровые перемены в Школе-студии МХАТ. По данным прессы, одним из основных претендентов на пост ректора называют худрука МХТ им. Чехова Константина Хабенского. Источник, близкий к ученому совету вуза, сообщил изданию, что его кандидатура рассматривается всерьез.

Также среди возможных вариантов назывался Вадим Верник, который занимает должность замглавы МХТ по связям с общественностью. При этом в уставе учебного заведения, оставшегося без руководителя, отдельно прописано ограничение: ректор не может совмещать свою должность с другой оплачиваемой руководящей работой. Впрочем, за исключением художественного руководства, так что здесь возможны варианты.

Сам Хабенский ситуацию не комментирует.

Напомним, в январе муж Ксении Собчак был назначен и.о. главы легендарного театрального учебного заведения до проведения выборов, однако это решение вызвало весьма бурное недовольство части выпускников. В конце зимы знаменитость на фоне разразившегося скандала попросил освободить его от почетной должности.