Дочь Турецкого приняла суровое решение после рождения сына

Девушка сама все рассказала публике

Наследница Михаила Турецкого Наталья сразу после появления на свет сына забрала малыша у суррогатной матери и строго-настрого запретила любые контакты между ними. Звезда также сознательно отказалась даже от личной встречи с родившей женщиной, посчитав такой подход самым правильным и "гуманным" для всех участников этой непростой истории.

Девушка откровенно рассказала о своем решении в социальных сетях. Она объявила, что не стала лично благодарить суррогатную мать и не позволила ей провести с малышом первые дни после родов. Более того, ребенок не оставался с женщиной даже на короткое время для грудного вскармливания.

Звезда социальных сетей считает, что именно в таком подходе заключается главный смысл суррогатного материнства. Она уверена, что чем меньше эмоциональной привязанности у суррмамы с ребенком, тем легче всем участникам пережить этот сложный этап.

Девушка подчеркнула, что старается смотреть на суррогатное материнство максимально рационально. По ее убеждению, в подобных вопросах важно сохранять здравый смысл и понимать, что речь идет об услуге, условия которой должны устраивать обе стороны.

Наталья также заявила, что без холодного расчета в такой ситуации можно столкнуться с серьезными психологическими трудностями. Именно поэтому она решила сразу провести четкую границу между своей семьей и женщиной, которая выносила ее ребенка.

Ранее стало известно о беременности Анны Бузовой. 

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
