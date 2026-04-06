Сестра Бузовой беременна

Сестра Бузовой беременна
Анна Бузова. Кадр: соцсети
Девушка невероятно счастлива

В семье Ольги Бузовой скоро произойдет долгожданное событие – артистка впервые станет тетей. Радостной новостью поделилась ее родная сестра Анна.

Будущая мамочка опубликовала кадры с отдыха, на которых заметно изменившаяся фигура говорит сама за себя. Звезда социальных сетей объявила, что этот отпуск стал для семьи особенным, ведь впервые за долгие годы они проводят его уже не вдвоем, а втроем.

Известно, что Анна давно состоит в отношениях с предпринимателем Константином Штрыкиным. Их история не была простой – путь к беременности потребовал немало сил. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

Ранее девушка откровенно говорила о проблемах со здоровьем, которые мешали ей стать матерью. Кроме того, в 2020 году ей пришлось пережить серьезное испытание – инсульт, после которого потребовалось время на восстановление.

Анну не раз критиковали за отсутствие ребенка, но она всегда сохраняла уверенность и говорила, что "ее время" обязательно придет. Теперь этот чудесный момент настал – новость о беременности стала для семьи настоящим счастьем.

К слову, ранее Ольга Бузова заявила, что поменяла отношение к регистрации брака.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
