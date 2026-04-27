Родные рассказали, как умирал ведущий "Радионяни" Шимелов

Последние дни Льва Шимелова были очень тяжелыми. Родные 96-летнего артиста рассказали, что врачи до последнего пытались спасти его после перенесенного инсульта, но состояние пожилой звезды стабилизовать не удалось.

После операции актера подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось – организм не справился.

"Его подключили к ИВЛ, пролежал практически неделю, но не смогли спасти", – рассказали близкие покойного. 

Инсульт у знаменитости произошел 20 апреля, ему сделали операцию, а спустя несколько дней его не стало. Прощание с артистом уже прошло в Боткинской больнице, а похороны состоялись на Ваганьковском кладбище.

Артист был хорошо известен зрителям по участию в создании популярных телепередач, среди которых "Москва улыбается вам", "Он, она и спорт" и "Это было вчера". Особую популярность ему принесла программа "Радионяня", которую он вел в течение десяти лет.

Кроме того, его голос знаком многим по мультфильму "Пластилиновая ворона", где он исполнил песню "А может, а может" вместе с Александром Левенбуком.

За вклад в искусство Шимелов был удостоен звания заслуженного артиста РСФСР. Два года назад о звезде вышел документальный фильм, в котором он делился воспоминаниями о сцене и закулисной жизни эстрады прошлых десятилетий.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
