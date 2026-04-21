Умер знаменитый российский артист Сергей Стадлер

Российская звезда, главный дирижер Петербургского симфонического оркестра Сергей Стадлер скончался во время перелета из родного города в Турцию. Самолет был вынужден совершить экстренную посадку в Бухаресте, однако спасти музыканта не удалось.

Власти Северной столицы выразили глубокие соболезнования в связи с утратой – покойный сыграл значительную роль в культурной жизни города и оставил после себя богатое наследие.

Сергей Стадлер обучался у известных мастеров и с ранних лет проявил себя как яркий и перспективный скрипач. Уже в молодости он добился признания, став лауреатом престижных международных конкурсов, что открыло ему дорогу на крупнейшие сцены.

Со временем артист приобрел широкую известность благодаря активным гастролям по Европе, США и Азии. Он выступал как солист с ведущими оркестрами, исполняя классический репертуар и произведения современных композиторов. Позднее Стадлер сосредоточился на дирижерской деятельности.

Во время полета 60-летнему музыканту внезапно стало плохо. Экипаж принял решение срочно посадить самолет в Бухаресте, где его уже ждали медики. Несмотря на попытки реанимации прямо на борту, спасти звезду не удалось.

Ранее стало известно о смерти молодого артиста – звезда скончалась в хосписе.