Актер Никита Тарасов констатировал кризис идей в российской киноиндустрии

Знаменитость продолжает надеяться на лучшее

Российский актер Никита Тарасов, знакомый зрителям по роли кондитера Луи в сериале "Кухня", поделился неутешительными наблюдениями о состоянии отечественного кинематографа. По его мнению, главным индикатором затишья служат социальные сети коллег.

Артист с иронией заметил, что ленты знакомых почти год были заполнены не привычными рабочими моментами, а сугубо личными новостями. Вместо стандартных фотографий со съемочных площадок, актёры массово делились радостями семейной жизни – сообщениями о рождении детей, покупке жилья или завершении ремонта. Это, по мнению Тарасова, красноречиво свидетельствовало об отсутствии работы.

Лишь сейчас ситуация начала меняться к лучшему, и в социальных сетях снова стали появляться снимки с рабочих локаций, что дает надежду на постепенное восстановление отрасли.

Звезда окончил Школу-студию МХАТ (курс Олега Табакова) и служил в РАМТе и Театре имени Станиславского. Помимо актерской карьеры, он пробует себя в режиссуре и написании сценариев. С 2017 года женат на фотографе Марине Гаврюшиной, пара воспитывает двоих детей.

Ранее сбежавшая в Лондон Ингеборге Дапкунайте заговорила о возвращении в Россию.