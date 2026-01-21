Беглая звезда Первого канала Привольнов рассказал об ужасе из-за ракетного удара

Беглая звезда "Первого канала" рассказал об ужасе из-за ракетного удара
Фото: www.unsplash.com
Ведущий давно покинул Российскую Федерацию

Бывший телеведущий "Первого канала" Антон Привольнов, который уже давно покинул Россию и живет за границей, поделился личными впечатлениями от ракетного удара, который обрушился на новую родину звезды – Израиль. Сейчас знаменитость обосновался в Тель-Авиве и, по его словам, оказался почти в эпицентре пугающих событий.

Во время прогулки по городу вместе с гидом журналист показал район, где ранее упала иранская ракета. Он рассказал, что в момент удара находился у себя дома – примерно в километре от места падения, однако взрывная волна была такой силы, что он отчетливо почувствовал ее даже на этом расстоянии.

Телеведущий признался, что толчок был неожиданным и очень ощутимым и его "тряхануло". При этом экс-ведущий не стал уточнять, в какой именно день произошел инцидент.

Также беглец отметил, что его дом оборудован специальным внутридомовым укрытием – так называемым мамадом, который предназначен для защиты жителей во время обстрелов. Наличие такого помещения в Израиле уже стало необходимой частью повседневной жизни.

К слову, недавно он пошутил о жизни на Земле Обетованной.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
