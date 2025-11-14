Милохин прокомментировал новости о его возвращении в Россию

Возвращение Милохина в Россию: беглый блогер дал комментарий
Даня Милохин. Фото: соцсети
Парень покинул родную страну три года назад

Даня Милохин отреагировал на распространившиеся по интернет-пространству разговоры о его возвращении в Россию.

Поводом для обсуждений стала опубликованная в Сети переписка блогера с поклонницей. Девушка призналась, что скучает по временам знаменитого тиктокерского дома Dream Team House, а парень неожиданно ответил ей, что "скоро приедет", чем и спровоцировал волну слухов.

После того, как СМИ начали разбирать его слова на цитаты, блогера попросили прояснить ситуацию. Однако молодой человек предпочел уйти от прямых ответов и не уточнил, когда именно намерен вернуться.

Он лишь подчеркнул, что не отказывается от своих корней и попросил помнить простую вещь:

"Прошу не забывать, что Россия – моя родина!"

Напомним, в 2022 году молодой артист покинул страну и с тех пор живет в Дубае.

К слову, ранее стало известно, чем займется в России беглый внук Аллы Пугачевой. По некоторым данным, Никита Пресняков тоже намерен вернуться домой.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
