Милохин прокомментировал новости о его возвращении в Россию

Даня Милохин отреагировал на распространившиеся по интернет-пространству разговоры о его возвращении в Россию.
Поводом для обсуждений стала опубликованная в Сети переписка блогера с поклонницей. Девушка призналась, что скучает по временам знаменитого тиктокерского дома Dream Team House, а парень неожиданно ответил ей, что "скоро приедет", чем и спровоцировал волну слухов.
После того, как СМИ начали разбирать его слова на цитаты, блогера попросили прояснить ситуацию. Однако молодой человек предпочел уйти от прямых ответов и не уточнил, когда именно намерен вернуться.
Он лишь подчеркнул, что не отказывается от своих корней и попросил помнить простую вещь:
"Прошу не забывать, что Россия – моя родина!"
Напомним, в 2022 году молодой артист покинул страну и с тех пор живет в Дубае.
К слову, ранее стало известно, чем займется в России беглый внук Аллы Пугачевой. По некоторым данным, Никита Пресняков тоже намерен вернуться домой.
