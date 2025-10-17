Покровский* рассказал о жизни в США после падения доходов

"Не жируем": беглый Покровский* взвыл от жизни в США
Максим Покровский*. Фото: соцсети
Артист поделился тем, как ему удалось устроиться за границей

Лидер группы "Ногу свело!" Макс Покровский* рассказал, как изменилась его жизнь после переезда в США. Музыкант сообщил, что за океаном он обосновался в собственном доме, где оборудовал студию, однако от роскоши и богатства, о которых пишут некоторые СМИ, его быт весьма далек.

Покровский* подчеркнул, что его жизнь в Америке совсем не похожа на кадры из голливудских фильмов. Он посетовал, что не смог организовать себе особняк с бассейном – беглец не купается в изобилии и "не жирует", привыкая к более скромным условиям.

Музыкант признался, что после ухода с российского рынка его доходы значительно сократились. Он рассказал, что коллективу пришлось отказаться от многого, хотя полностью без денег они не остались. При этом артист отметил, что надеется в начале следующего года отправиться с гастролями по Европе.

Покровский* сообщил, что основным источником его заработка остаются концерты. Однако много заработать на них не удается, так что о прежнем уровне жизни пришлось забыть.

К слову, ранее сбежавшая из России артистка рассказала, как стала работать в такси и как страдает в Париже от холода и клопов.

*признаны в России иностранными агентами 

Источник: YouTube-канал Станислава Кучера* ✓ Надежный источник
