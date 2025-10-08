Звезда призналась, что пребывание на французских землях превратилось в испытание

Мария Шалаева, некогда одна из самых ярких актрис российского кино, покинула страну вскоре после начала конфликта РФ с соседним государством, хотя никто ее к этому не принуждал. На родине она пользовалась признанием и считалась перспективной артисткой, о блистательном будущем которой многие критики говорили с уверенностью.

Однако, отвергнув родную страну, женщина решила искать себя за рубежом и выбрала Париж. Город оказался не таким гостеприимным, как мечталось: предложений по профессии не поступало, и знаменитость вынуждена была переквалифицироваться в таксистку, чтобы просто выжить.

По словам актрисы, новая работа приносит ей некоторые приятные моменты. Больше всего она любит возить пожилых пассажиров – уверяет, что именно с ними можно поговорить по душам. Недавно, поделилась она, разговор с одной француженкой о жизни и смерти настолько тронул ее, что напомнил, зачем она вообще живет.

Впрочем, как с прискорбием признается беглянка, на этом приятные моменты заканчиваются. Париж, каким его показывают в фильмах и на открытках, и Париж повседневный – это два разных мира. Каждый день приходится бороться с холодом, сыростью и бытовыми мелочами, которые в России представить себе невозможно.

Женщинам с горечью заметила, что в ее доме не топят, всюду проникает осенний холод, а по ночам покоя не дают клопы. Надо полагать, романтика эмиграции давно улетучилась из жизни звезды.

"Насморк, холод, не топят и клопы", – так свою жизнь в Париже описала беглянка.

