Сбежавший с Украины музыкант Kyivstoner пожаловался на беспредел в ВСУ

Фото: www.unsplash.com
Украинский рэпер Kyivstoner (Альберт Васильев), давно покинувший родную страну, раскритиковал работу территориальных центров комплектования и систему снабжения военнослужащих.

В свежем интервью он заявил, что в стране царит настоящий беспредел, из-за которого его знакомые месяцами боятся выходить из дома из-за риска насильственной мобилизации.

Артист также отметил, что средства, выделенные на нужды армии, до нее часто не доходят. При этом те, кто открыто высказывают недовольство ситуацией, сразу получают обвинения в распространении "враждебных нарративов", хотя проблемы с обеспечением очевидны.

Рэпер подчеркнул, что военнослужащим приходится самим заботиться об экипировке. Он рассказал, что его друзья, отправляясь на боевые задания, вынуждены собирать огромные суммы самостоятельно – до 9 миллионов гривен (около 18 миллионов рублей). При этом деньги, предназначенные для боевых задач, оседают в чужих руках, а не поступают по назначению.

Напомним, ранее Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий заключать контракт на военную службу гражданам старше 60 лет. Кроме того, обсуждается вопрос о призыве женщин-медиков. В то же время стала появляться информация о том, что украинские власти планируют срочно мобилизовать более 122 тысяч человек из-за трудной ситуации на фронте.

К слову, ранее во Франции подняли бунт после нового требования Киева.

Источник: YouTube-канал "вДудь" (СМИ-иноагент) ✓ Надежный источник
