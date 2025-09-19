Стало известно вероятно значение символа

Украинские источники опубликовали в соцсетях видео вероятной переброски российских войск в районе Бердянска. Особое внимание на кадрах обратили на военный грузовик с новым тактическим знаком ВС РФ – черным квадратом. Как отметил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, он вызвал настоящие истерику и панику на Украине.

По словам чиновника, украинцы опасаются, что Россия начала перебрасывать дополнительные силы в Запорожскую область для наступления. И в свете складывающейся на фронте ситуации, им такая перспектива не нравится – по факту получилось, что один грузовик сумел нагнать страху на ВСУ.

Рогов полагает – больше всего вопросов у украинских военных к символу квадрата, изображенном на грузовике. Он полагает, что в этом противник увидел для себя роковое послание.

"Черный квадрат – это то, что их ждет, если они не сложат оружие, будут продолжать сопротивление и воевать за действующий режим. Их ждет небытие и кромешная тьма", – заявил председатель комиссии ОП.

При этом он подчеркнул, что на данный момент нет подтверждения присутствия колонн российской техники с новым знаком на Запорожском направлении.

Ранее Рогов заявил, что за расстрелом полковника СБУ Воронича стоит Зеленский.