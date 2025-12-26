Юрист заявил, что имущество покойной Веры Алентовой достанется Юлии Меньшовой

Кому достанется имущество Алентовой: юрист назвал имя наследника
Фото: АГН Москва
Актриса скончалась 25 июня на церемонии прощания с коллегой Анатолием Лобоцким

Юлия Меньшова – единственная наследница Веры Алентовой, которая скончалась 25 декабря в возрасте 83 лет. Об этом сообщил юрист, глава Центра правопорядка в Москве и области Александр Хаминский. Учитывая, что супруг артистки Владимир Меньшов скончался в 2021-м, дочь Юлия является единственной наследницей, которой и достанется все имущество родителей.

После открытия наследства лица, полагающие себя наследниками, имеют полугодовой срок на вступление. По его истечении, при отсутствии заявлений от других лиц, Меньшова в автоматическом порядке получает свидетельство на право на наследство. Актриса может в таком случае оформить на себя унаследованное имущество.

Напомним, Алентову вынесли на носилках во время прощания с актером Анатолием Лобоцким. Актрису госпитализировали в экстренном порядке, однако спасти ее не удалось.

Медики боролись за ее жизнь практический целый час – по дороге от театра Маяковского до больницы, а также в реанимационном отделении. Сердце артистки перестало биться спустя 22 минуты после погрузки в скорую, еще минимум полчаса ее пытались реанимировать и вернуть сердцебиением. Причиной смерти стал острый инфаркт миокарда на фоне гипертонической болезни сердца и стресса.

Прощание с актрисой пройдет в Театре Пушкина 29 декабря.

Источник: Газета.ru ✓ Надежный источник
