Режиссер даже сочинял стихи для прекрасной женщины

Народной артистке России Вере Алентовой через два дня исполнится 80 лет. В своей недавно презентованной книге под названием "Все не случайно", которую представила звезда, говорится о том, как ее покойный супруг снимал фильм "Москва слезам не верит".

Алентова работает в Театре имени Пушкина еще с середины шестидесятых годов. Оказывается, в черновом варианте сценария героиню Раисы Рязановой звали совершенно по-другому. Однако Владимир решил назвать ее в честь матери – Тосей.

Еще один любопытный факт – для актрисы Анастасии Вертинской режиссер изначально приготовил роль Людмилы. Меньшов даже заявлялся к ней домой и зачитывал сочиненные стихи. Ситуация довольно забавна: стихи Владимир сочинил для Анастасии, когда временно расстался с Верой, а затем зачитал их для вернувшейся к нему возлюбленной.

По высокопарным и проникновенным строчкам Алентова поняла, что супруг был влюблен в прекрасную актрису.

"Володя надеялся, что роль Людмилы ей понравится, но, увы, Вертинская сказала: это все не мое", – вспомнила народная артистка.



Пару дней назад стало известно, что Алентову изуродовал пластический хирург. Вера обратилась к квалифицированному специалисту за пределами Москвы. Актрису смутило, что тот практиковал собственный метод "наведения красоты" на лицах, вкалывая пациентам собственный жир – она отказалась. Однако доктор был настойчив и показал фотографии дам после операции. Вера купилась, а после наркоза просто ужаснулась, взглянув на свое лицо.

