Актрису привели в шоке манипуляции медика

Актриса Вера Алентова, известная по ролям в таких фильмах, как "Москва слезам не верит", "Завтра была война" и "Ширли-мырли" поделилась неудачным опытом пластической хирургии. Об этом она рассказала в автобиографии "Все не случайно".

Несколько лет назад поклонники актрисы обратили внимание, что у нее очень сильно изменилась внешность. В тот период Алентова не давала никаких комментариев, однако сейчас призналась, что пользовалась услугами пластических хирургов. По словам актрисы, четыре опыта у нее были удачными. Она поправляла свою внешность в процессе подготовки к съемкам. Однажды ей пришлось найти хирурга не в Москве, и тут Вера Алентова столкнулась с проблемой.

Как написала актриса, врач предложил ей инновационную процедуру против старения лица. Она не согласилась и сказала, что подумает над этим, однако врач воспринял ее ответ как положительный и сделал Алентовой эту пластику. Когда она очнулась и "увидела этот ужас", то не могла смотреть на себя в зеркало. Актриса призналась, что в тот момент ей хотелось умереть, лишь бы этого не видеть. По ее словам, нижняя часть лица утяжелилась, и все черты сдвинулись.

Алентовой понадобилось два года, чтобы вернуть свое лицо в прежнее состояние. В суд советская звезда подавать на врача не стала, хотя в клинике актрисе не только испортили внешность, но и украли все деньги. Несмотря на неудачный опыт, Алетова по-прежнему считает, что пластическая хирургия спасает людей, которые борются с внешними признаками старения.

Напомним, что Вера Алентова является знаменитой и уважаемой актрисой. Так, на съемках сериала "Бальзаковский возраст" у Лады Дэнс произошел ступор, когда советская звезда появилась на площадке. Она не могла поверить, что ей выпала честь работать с такой актрисой.