Актриса Вера Алентова умерла на 84-м году жизни

Вдове Владимира Меньшова стало плохо на прощании с Анатолием Лобоцким

Народная артистка России Вера Алентова умерла в 83 года, о трагедии сообщили сегодня, 25 декабря, в Театре имени Пушкина.

Советская и российская актриса запомнилась массовому зрителю по ролям в таких культовых кинокартинах, как "Москва слезам не верит", "Завтра была война" и "Ширли-Мырли".

По данным СМИ, актриса присутствовала на церемонии прощания с актером Анатолием Лобоцким, которое проходило в Театре имени Маяковского. Во время мероприятия артистке стало плохо, ее вынесли на носилках.

Причины смерти не уточняются.

Похожий случай произошел во время церемонии прощания с Александром Ширвиндтом в Театре Сатиры – актриса едва держалась на ногах. На помощь ей пришла Юлия Меньшова, усадившая актрису на стул у гроба рядом с родственниками покойного. Алентова горько плакала – уход Ширвиндта она приняла близко к сердцу.