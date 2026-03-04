Блогера Лерчек после родов увезли в реанимацию онкологического отделения

Малыш остался дома с отцом

Блогера Лерчек вскоре после родов госпитализировали в реанимацию онкологического отделения. О ЧП сообщили в окружении Валерии Чекалиной.

24 февраля Лерчек родила четвертого ребенка. Отцом стал ее возлюбленный, тренер по танцам Луис Сквиччиарини. Наконец, 3 марта Валерия была выписана с малышом из роддома.

В конце 2025 года Валерии потребовалась срочная операция. Причиной стали боли, которые она на тот момент испытывала. На тот момент уточнялось, что блогер была госпитализирована с болями в спине и почечной коликой.

В начале февраля Валерия также оказалась в больнице, куда попала перед судебным заседанием: блогер жаловалась на боль в суставе.

Напомним, Чекалина находится под домашним арестом из-за проблем с законом по делу о выводе свыше 250 млн рублей в ОАЭ. Фигурантом проходит ее экс-супруг Артем Чекалин.

Недавно сообщалось, что Чекалина вышла из бизнеса, открытого вместе с бывшим мужем. Теперь имя Валерии отсутствует в составе учредителей ООО "Би Фит" (зарегистрировано ранее с Артемом Чекалиным). Экс-королева марафонов покидает убыточные проекты: за 2024-й прибыль бизнеса оказалась в минусе почти на 100 млн рублей.