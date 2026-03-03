Адвокат семьи Тиммы отреагировала на слова Седоковой: "Не смешите людей"

Представитель родных Яниса советует той готовить "доказательства, а не бумажки"

Адвокат Маргарита Гаврилова отреагировала на откровения Анны Седоковой, которая назвала бездельниками своих ответчиков и заявила, что супруг Саны Оши пользуется квартирой и машиной, которую оставил покойный баскетболист своей бывшей супруге и ребенку. Социальные баталии продолжились далеко за полночь.

Маргарита утверждает, что Анна настрочила целое эссе в ночи супругу Саны Оши – и предложила его опубликовать.

"Знала бы адрес, ей-Богу, вызвала бы скорую! Все-таки с вами маленький ребёнок и собака, как-то за них неспокойно!" – вдруг выдала адвокат Гаврилова.

Седокова делает противоречивые заявления, считает Гаврилова: сначала утверждала, что Янис был "гол как сокол". А затем указывает, что он оставил семье квартиру и машину.

"И да, на каждый вопрос мой у вас есть бумажка? Вы спец именно по бумажкам, я видела одну из них! Не впечатлила!" – отреагировала адвокат.

Гаврилова напоследок рекомендовала той готовить "доказательства, а не бумажки".

"А лучше не смешите людей – ложитесь спать!"– добавила она.

В тех самых ответных постах Седокова заявила, что супруг Саны якобы постоянно смотрит за ее соцсетями – и сообщила, что тот, с ее слов, прятался под диваном, когда Тимма приехал навестить ребенка. Исполнительница отвергает обвинения семьи Тиммы и утверждает, что ничего ни у кого не забирала, а для покупки недвижимости оформляла ипотеку.